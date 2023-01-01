Как уберечь дыхательные пути от губительного морозного воздуха

Есть люди, которые особенно тяжело переносят холодный зимний воздух. Достаточно кратковременного пребывания на морозе - и простуда уже тут как тут. Что можно с этим сделать, рассказаа терапевт Александр Карабиненко.

Холодное время года - настоящая пытка для некоторых, вышел ненадолго на мороз - и сразу надо бежать за порошками от простуды. Такие люди плохо переносят зиму и постоянно болеют.

Что говорит об этой ситуации профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко:

"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А вот при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе – кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле"

Большие морозы плохо сказываются практически на всех людях, находиться длительное время на улице просто опасно. Воспаленное горло - комфортная среда для любой инфекции.

Есть одно простое средство против ледяного воздуха, которым многие пренебрегают. Не зря родители в детстве закрывают своим детям рот и нос шарфом, в этом есть рациональное зерно:

"Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием"

После выхода на сильный мороз обязательно нужно, придя в теплое помещение, согреть себя дополнительно теплым, но не излишне горячим чаем.