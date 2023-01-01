Германия прекратила импорт сырой нефти из России
Германия прекратила весь импорт сырой нефти из России в конце 2022 года после принятых в ЕС ограничений на импорт российской нефти, доставляемой танкерами с 5 декабря.
В начале года Германия отказалась от импорта нефти из нефтепровода «Дружба». Таким образом, восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы в Шведте в Бранденбурге и Лойне в земле Саксония-Анхальт должны изменить источники поставок.
Правительство ФРГ выделило более миллиарда евро государственных инвестиций для решения вопроса импортозамещения российской нефти в Восточной Германии.
По данным нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, всего с началом эксплуатации нефтепровода «Дружба» в 60-х годах прошлого века, Германия получила более миллиарда тонн сырой нефти из России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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