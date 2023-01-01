В Германии продолжается расследование аварии в парке Леголенд

После аварии на американских горках в парке развлечений Леголенд, в результате которой пострадал 31 человек, полиция продолжает расследование.

Представитель прокуратуры Меммингена заявил, что все еще ожидает заключения эксперта, который прояснил бы причину аварии. Он сообщил, что документ с оценкой аварии должен поступить в начале года.

Напомним, что 11 августа вагоны «огненного дракона» вылетели с дороги в парк развлечений в Гюнцбурге. Криминальная полиция и прокуратура хотят выяснить причину аварии вместе со специалистами.

В октябре американские горки снова заработали. По словам представителя Legoland, «дракон» был хорошо воспринят гостями после открытия. За несколько недель до этого трек после ремонта проверили две организации технического мониторинга.

Legoland был открыт в 2002 году на автобане 8 (Штутгарт-Мюнхен). Гюнцбург победил среди 300 заявителей на открытие парка по всему миру, включая Токио. Сейчас в парке десять тематических зон с более чем 60 аттракционами. В Леголенде также есть собственный курортный поселок для проведения каникул.