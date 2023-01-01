Дочь Алека Болдуина от Ким Бейсингер сообщила, что ждет первенца

27-летняя Айрленд Болдуин беременна от музыканта Андре Аллена Аньоса. Актриса и модель поделилась фото УЗИ.

Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина поделилась радостью. Айрленд опубликовала фото УЗИ. «С Новым годом», — написала 27-летняя красавица, добавив смайлик «красное сердце». Она также выложила в соцсети снимок положительного теста на беременность.

Модель поздравили ее родственники и подруги. «Я плачу», — написала двоюродная сестра звезды Хейли Бибер - дочь Стивена Болдуина, которая замужем за певцом Джастином Бибером.

Хейли пока еще не познала радость материнства. Она недавно призналась, что у нее "киста в яичнике размером с яблоко".

На пост Айрленд также отреагировала дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. «Не могу дождаться встречи с тобой, малышка», — заверила Румер Уиллис.

Айрленд Болдуин в 18 лет закрутила роман с серфингистом Слейтером Траутом, но через пару лет бросила спортсмена. После этого у девушки были отношения с певцом Кори Карпером.

А теперь она ждет ребенка от 37-летнего Андре Аллена Аньоса, известного под псевдонимом RAC. Португальско-американский музыкант и продюсер - автор более 200 ремиксов в жанрах поп, рок и электроника.