Что такое зависимость от погоды и что с этим можно сделать

У природы нет плохой погоды. Но не все готовы с этим согласиться. Отсутствие солнца, холод, дождь, ветер, унылое небо - у многих это вызывает приступы депрессии, снижение работоспособности, повышенную агрессию.

Метеозависимость - это зависимость от погоды, когда все валится из рук, никого не желаешь видеть и все время хочется спать. Состояние ухудшается не только на уровне настроения, но и физически.

Справиться с этим очень сложно, легче всего хандру преодолевают дети, взрослым приходится запасаться терпением в ожидании солнышка.

Как отмечает психолог Ирина Хвингия, под метеозависимостью надо понимать нарушение адаптивной функции вегетативной нервной системы.

В этом случае организм человека не успевает перестраиваться под изменения внешней среды, и поэтому его самочувствие ухудшается.

"Когда погода меняется с солнечной на дождливую, настроения это не прибавляет никому, у любого человека будет снижение настроения. У тех, у кого есть метеозависимость, еще и голова болит. Также у них снижается внимание, они быстрее устают, им сложно сконцентрироваться"

Со стороны порой кажется, что людей одолевает банальная лень, но на самом деле речь идет об истощении организма - физическом и моральном. И к этому надо относиться с пониманием.

Метеозависимость у взрослых - тяжелое состояние, отменить его, увы, нельзя, но можно попробовать снять симптомы.

И тут хороши все приемы, нужно поднимать себе настроение любым доступным способом, ну конечно исключая те, что еще больше ухудшают самочувствие и вредят здоровью (курение, алкоголь, обжорство).

Ирина Хвингия:

"Если мы говорим о ребенке, то метеозависимость можно скорректировать и об этом забыть. Если мы говорим о взрослом человеке, то тут просто снимаем симптомы. Можно дыхательные техники использовать. Можно музыку поставить. Можно в руках что-нибудь мягкое помять вроде пластилина. Ну и чаи травяные с мелиссой и мятой отлично расслабляют"

Поселиться в стране с другим климатом, пожалуй, самая лучшая идея. Ну тут уже как у кого получается с финансами.

В крайнем случай можно позволить себе хотя бы "пересидеть" пасмурные дни где-нибудь там, где много тепла и солнца.

Если такой возможности тоже нет, тогда лучше заранее сделать к зиме запасы мяты, ромашки или мелиссы и создать подборку хороших книг и мотивирующих позитивных фильмов.