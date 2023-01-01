Житель Каира до смерти избил сына из-за ключа к детскому велосипеду
Мать ребенка призналась, что после развода бывший муж забрал малыша себе и не позволял им видеться.
Египтянин убил своего сына, шестилетнего Бадра из-за потерянных ключей от 3-колесного велосипеда. Малыш не выдержал жестоких побоев, которые он получал каждое утро.
Мать жертвы Марва рассказала, что они договорились разойтись с отцом ребенка. И из-за ее брака с другим мужчиной бывший не позволял ей видеться с сыном более 7 месяцев.
«В день трагедии мне позвонил брат моего бывшего мужа и сказал, что сын сейчас в больнице», - скорбящая мать рассказала, что, когда она увидела своего ребенка, лежащего на больничной койке, не могла поверить, что сына больше нет.
Она отметила также, что обвиняемый втягивал сына в продажу трубок, и бил его «без пощады и жалости».
В отделение полиции поступило сообщение от жителей Каира о том, что в результате жестоких побоев погиб ребенок. Сразу же сотрудники силовых структур выдвинулись на место, и обнаружили тело 6-летнего Бадра Махмуда.
Прокуратура по факту инцидента взяла на себя расследование.
Опубликовано: Светлана Гаврусева