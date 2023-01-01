Бывшая наездница и юрист бросила благополучную жизнь, чтобы спасать подростков от борделей

Спортменка создала международную благотворительную организацию, занимающуюся строительством школ в самых бедных уголках мира.

Пернилла Круз Мэдсен может разделить свою жизнь на две отдельные половины: до поездки в район красных фонарей в Нью-Дели, и после.

Ее жизнь изменилась, когда спортсменка поговорила с девочками-подростками, которых продали для занятия проституцией, и тут же решила, что собирается что-то с этим делать.

До этого момента Мэдсен была международным конкурным прыгуном и корпоративным юристом, путешествовала по миру и вела образ жизни, которому многие могли бы позавидовать.

В течение девяти месяцев спортсменка создала международную благотворительную организацию, занимающуюся строительством школ в самых бедных уголках мира, с целью дать девочкам и мальчикам образование и уберечь их от лап банд торговцев людьми.

Мэдсен проводит шесть месяцев в году в развивающихся странах, открывая новые школы и следя за выполнением проектов. Когда она не в Африке или Азии, она курсирует между своей квартирой в Копенгагене и постоянно расширяющейся благотворительной организацией.

«Это совсем другая жизнь, чем та, которую я себе представляла в детстве и юности, - говорит 43-летняя Мэдсен. - Оба моих родителя юристы, и они видели меня партнером в крупной юридической фирме. Они немного волновались за меня, когда я начала заниматься благотворительностью, но теперь они видят, сколько радости это приносит мне и как многого мы смогли достичь».

Мэдсен выросла на ферме в Дании и с юных лет ездила верхом, прежде чем участвовать в международных соревнованиях по конкуру. После изучения права она работала в сфере слияний и поглощений, затем работала в судоходной компании Maersk.

«Работа привела меня в Непал, и я слышала истории о девочках, которых продавали в Индию. Во время поездки в Нью-Дели я решила посетить район красных фонарей, и мне разрешили пойти в бордель», — говорит она.

«Там были молодые девушки 14 или 15 лет, уставившиеся в пол и ожидавшие, когда их отведут в комнаты. Я заглянула в одну из них и увидел только каменную кровать. Одна из девушек посмотрела на меня и продолжала смотреть мне в глаза. Я представляла себе ее предыдущую жизнь в прекрасных предгорьях Гималаев, и мое сердце просто разбилось», - поделилась спортсменка.

Мэдсен тут же решила, что хочет создать благотворительный фонд, чтобы помочь им.

«Глядя на этих девушек, я поняла, что единственное, что имело для них значение, это образование, - говорит она. - Многих детей продавали, потому что они не посещали школу. Вместо этого они работали в полях, где бандитам было легко их схватить».

Мэдсен решила, что построит школу в Непале, чтобы спасти хотя бы нескольких девочек от такого же бедственного положения, и, проведя исследования, поселилась в регионе Тапледжунг в самой восточной части страны, менее чем в 100 милях от горы Эверест.

Она сотрудничала с другой благотворительной организацией, чтобы найти подходящих людей для строительства и управления школой, собрала 50 000 фунтов стерлингов и построила школу с восемью классами в сотрудничестве с местным правительством.