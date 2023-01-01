Умерла Анита Поинтер, одна из лидеров американской группы The Pointer Sisters

Обладательница Grammу умерла на 75-м году жизни в окружении семьи, она долго и тяжело болела.

Агент певицы Роджер Нил рассказал СМИ, что звезда "героически сражалась с раком". Он также уточнил, что певица умерла в окружении семьи.

"Мы глубоко опечалены потерей Аниты, но нас утешает то, что она теперь вместе с дочерью Джадой, а также сестрами Джун и Бонни", - написали в сообщении родные солистки.

Поинтер родилась в Окленде, что в штате Калифорния, в 1948-м году.

В 1969 году Анита и ее сестры Бонни, Джун и Рут создали группу The Pointer Sisters. Коллектив удостоен Grammy за песню Fairytale из дебютного альбома.

В целом сестры Поинтер выиграли за свою карьеру три премии Grammу, сообщает Рамблер.