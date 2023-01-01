Роналду попросил взять в «Аль-Наср» его коллегу
2023-01-01 18:40
Спортивный журналист Валид Аль-Фарадж сообщил, что Криштиану Роналду попросил руководство клуба «Аль-Наср» взять на работу вместе с ним еще и его коллегу.
Таким образом, футбольный клуб из Саудовской Аравии собирается заключить уже вторую сделку.
Журналист сообщает, что Роналду встретится с руководством клуба в испанском Мадриде для обсуждения последних деталей контракта.
В ноябре этого года был расторгнут контракт между Роналду и футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Светлана Репина