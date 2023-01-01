Канадские ученые обнаружили дополнительную пользу вакцины от гриппа

После ряда научных исследований учеными были получены неожиданные результаты. Оказывается, предупреждение опасного вирусного заболевания - это не единственное полезное действие вакцины от сезонного гриппа.

Группа сотрудников Канадского университета "Калгари" провела исследования, которые показали неожиданную дополнительную пользу вакцинации от гриппа.

Как оказалось, прививая людей от сезонного вирусного заболевания, можно значительно снизить риск инсульта у взрослой части населения.

В процессе исследования были проанализированы медицинские записи в картах более 4 миллионов граждан канадской провинции Альберта за девять лет.

В итоге стало очевидно, вакцинацию против гриппа нужно настоятельно рекомендовать всем, особенно лицам, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы.

Руководитель исследования доктор Майкл Хилл:

"Мы хотели выяснить, обладает ли вакцина такими же защитными свойствами для людей, подверженных риску инсульта. Наши результаты показали, что риск инсульта ниже среди людей, получивших вакцину против гриппа"

Хилл заявил, что это очень значимое открытие, которое должно привести к дальнейшим углубленным исследованиям косвенных факторов защиты от гриппа и других вакцин.

По словам канадского ученого, инфекция верхних дыхательных путей нередко ведет к сосудистым катастрофам (инфаркт или инсульт).

Предупреждение этой инфекции или уменьшение степени тяжести протекания гриппа - хорошая профилактика сердечных приступов и инсультов.