В Германии растет число политических преступлений

Кризисный 2022 год привел к росту числа политически мотивированных преступлений в земле Баден-Вюртемберг, сообщает Немецкое агентство печати в понедельник, 2 января.

По данным МВД, преступления с политической подоплекой в прошлом году оставались на высоком уровне.

За первые три квартала года их число несколько увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 3587 случаев. Часто Закон о собраниях нарушался, например, в результате необъявленных акций протеста против ограничений пандемии.

«Ненавистные мысли становятся словами, а слова становятся делами», — предупредил министр внутренних дел Томас Штробль.

Враждебность, изоляция и оскорбления были с одной стороны и повреждение имущества, акты насилия или даже террористические атаки с другой, сопровождают политически-мотивированные преступления.

«Политически мотивированные действия затрагивают отдельных лиц, но они нацелены на всех нас», — отметил глава МВД: «Они направлены против тех, кто иначе думает, иначе смотрит и иначе верит».

В частности, мотивами преступников были пандемия коронавируса и конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии.

Текущие социальные вызовы являются чем-то вроде стресс-теста для средней части общества. Популистские или даже экстремистские деятели пытались политически использовать неуверенность и экзистенциальные опасения в своих собственных целях.