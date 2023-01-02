Эксперт объяснил, как легко и просто проверить яйца на свежесть

Для этого их нужно поместить в стакан с водой и проследить, всплывут они на поверхность или нет.

Специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов Фахад Аль-Саид рассказал, что свежие и несвежие сырые яйца можно проверить с помощью теста "плавучесть".

Для этого сырые яйца нужно поместить в стакан с холодной водой. Если яйца остаются на дне чашки, значит, - они свежие. Если яйца всплывают наверх - они несвежие. Эксперт отметил, что причина кроется в образовании воздушных карманов в яйце: чем старше яйцо, тем больше его размер.

Ранее специалист по безопасности пищевых продуктов уточнил: разница в оттенках желтка от светло-желтого до темно-оранжевого не имеет ничего общего с порчей или полезностью.

По словам Аль-Саида, причина кроется в питании цыплят. Так как большинство куриных кормов содержат "ксантофилл", то, чем больше этого соединения, тем выше содержание желтка.

Он добавил, что цыплята, которые едят корма, содержащие желтые или оранжевые красители (ксантофилл), производят яйца с темным цветом желтка. Цыплята, которые питаются желтой кукурузной или люцерновой мукой, имеют средний желток. А птица, которую кормят пшеницей или ячменем, дает светлый цвет желтка яиц.