Звезда Голливуда Джереми Реннер пострадал из-за обильных снегопадов в США и сейчас находится в реанимации

Трагедия произошла, когда сыгравший в «Мстителях» 51-летний знаменитый актер занимался уборкой снега.

51-летний актер Джереми Реннер попал в ДТП во время уборки снега на новогодних выходных, сообщает СтарХит со ссылкой на представителя артиста.

«Можем подтвердить, что Джереми сейчас в критическом, но стабильном состоянии. У него зафиксированы травмы, полученные в результате несчастного случая, который связан с погодными условиями при уборке снега. Он получает отличный уход, семья находится рядом», — отметил источник.

Как напоминает издание, в активе звезды Голливуда - десятки ролей в кино, в том числе - в лентах Marvel. Джереми дважды номинировали на «Оскар» за фильмы «Повелитель бури» и «Город воров».

Реннер - владелец недвижимости на озере Тахо в горах Сьерра-Невада. На днях эта местность буквально была завалена снегом. Без электричества из-за непогоды остались тысячи людей.

Еще в середине сентября Реннер утверждал, что «Снегопад на озере Тахо это не шутка».