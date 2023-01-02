Малежик объяснил, почему постоянно ссорился с Кудрявцевой р рамках шоу «Суперстар! Возвращение»

Исполнитель Вячеслав Малежик объяснил постоянное выяснение отношений с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире "Суперстар! Возвращение".

Вячеслав Малежик рассказал о постоянных перепалках с телеведущей Лерой Кудрявцевой в эфире шоу "Суперстар! Возвращение". Артист назвал причины такого общения.

Малежик ушел из проекта в 6-ом выпуске. Кудрявцева критиковала музыканта за нежелание пробовать себя в новых жанрах.

В финале проекта артист вернулся в проект, исполнив свою композицию "Зима, зима", оставшись верным себе.

Музыкант сравнил перепалки с Кудрявцевой с поведением влюбленных школьников.

Данная ситуация вдохновила Малежика написать песню "Школьная лирическая", где речь идет о любовных переживаниях 16-летнего юноши.

Кудрявцеву растрогала песня и о, чтобы поблагодарить певца за данную композицию.