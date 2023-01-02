RMC Sport: иранские футболисты арестованы за новогоднюю вечеринку с девушками и алкоголем
2023-01-02 18:29
RMC Sport сообщает, что 31 декабря арестовали нескольких иранских футболистов, участвовавших в новогодней вечеринке.
Это произошло в городе Демавенд на севере Ирана. Под арест попали и действующие, и бывшие игроки.
Сообщается, что некоторые из них были в неадекватном состоянии из-за алкоголя. Употребление спиртных напитков запрещено законодательством Ирана.
Ранее сообщалось об арестах иранских футболистов в связи с протестами в стране.
Опубликовано: Светлана Репина