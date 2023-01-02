Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал найти виновных в гибели 63 российских военных в Макеевке из-за удара ВСУ.

2 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, сообщило о том, что российские силовые структуры обязаны найти виновных в гибели 63 военнослужащих армии России при ударе по Макеевке со стороны Вооружённых сил Украины.

Красин считает, что установить личности командования, исполнителей и тех, кто согласовал этот акт в НАТО необходимо из-за того, что такое циничное убийство десятков российских солдат в новогоднюю ночь не должно быть забыто.