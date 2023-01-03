В новогоднюю ночь в Берлине получили ранения более 40 полицейских

APS
2023-01-03 00:37

По последней информации полиции, 41 правоохранитель пострадал в результате нападений в новогоднюю ночь в Берлине.

Представитель полиции не смог предоставить никакой информации о тяжести травм в понедельник вечером. 

По словам представителя, в связи с инцидентами было арестовано 159 человек. 

По его словам, это были в основном молодые люди или подростки. 

Речь идет о задержанных не только из-за нападений на сотрудников правоохранительных органов, но и из-за поджогов, нарушений закона о взрывчатых веществах или нарушения общественного порядка.

Опубликовано: Тарас Медведев







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