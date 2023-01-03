После ссоры под Новый год француз сжег дом своей любимой, причинив ущерб в 200 000 евро

Через несколько минут после начала нового года, в ночь с субботы на воскресенье, пожарные команды были направлены на вызов о возгорании дома в городе Мортань-сюр-Севр.

Дом площадью около 100 м2, по информации Ouest-France, к приезду огнеборцев был полностью охвачен огнем.

Как отмечается в отчете суда Ла-Рош-сюр-Йон, обвинившего 2 января 48-летнего мужчину в умышленном поджоге, пара, жившая в этом доме, к полудню 31 декабря уже проглотила хорошее количество алкоголя. А в конце вечера, между сожителями вспыхнул конфликт.

Когда хозяйка дома пригрозила вызвать жандармов, чтобы утихомирить своего бойфренда он внезапно заявил: «Я сделаю что-нибудь, чтобы они пришли».

Затем мужчина пошел в гараж за канистрой бензина, вернулся в гостиную и поджег дом. Пламя распространилось так быстро, что пара едва успела выбраться.

На тушение пожара был мобилизован 21 пожарный, но и этой команде понадобилось работать до 5 утра 1 января, чтобы взять огонь под контроль. Дом, оцененный в 200 000 евро, полностью сгорел.

В понедельник в суде поджигатель признал свой поступок и искренне извинился. В то время как обвинение требовало четырех лет лишения свободы, суд не пошел так далеко и приговорил мужчину к 18 месяцам тюремного заключения, девять из которых - условно с испытательным сроком на три года, без залога.

