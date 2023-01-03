Анатолий Белый, покинувший Россию, недоволен жизнью в Израиле

Актер Анатолий Белый, уехавший из РФ из-за спецоперации, недоволен жизнью в Израиле, где сейчас обосновался.

Популярный российский актер Анатолий Белый, уехавший в Израиль, вышел на связь в соцсетях, рассказав о своей жизни на чужбине.

В последний раз он размышлял о жизни еще в сентябре, когда находился в мрачном расположении духа. В настоящее время жизнь не изменилась, а разделилась на "до" и "после".

Белый не теряет надежды, что очень скоро жизнь изменится и наступит белая полоса.

Денег получается зарабатывать мало. Также звезда экрана переживает из-за того, что от него отвернулись коллеги.