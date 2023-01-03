Дмитрий Медведев заявил, что уехавших из России «предателей» нельзя пускать обратно

Политик считает, что также нужно прекратить ситуацию, когда желающие стране поражения россияне продолжают развивать в ней бизнес.

Эмигрировавших из России граждан, выступающих за поражение РФ, нужно рассматривать как врагов общества и врагов государства. Таких людей нельзя пускать обратно в Россию.

Как сообщают Ведомости, такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Возвращение домой таких лиц может состояться лишь в случае предварительного недвусмысленного публичного раскаяния. А в подобающих случаях – через амнистию либо помилование», — высказал свое мнение Медведев в Telegram-канале.

Политик уверен, что «предателей» нельзя пускать в РФ «до конца их дней». А также их нужно лишить источников дохода в России. Медведев подчеркнул: нужно раз и навсегда прекратить «аморальную ситуацию», когда желающие стране поражения россияне продолжают зарабатывать в России.

За такими гражданами, по его словам, следует закрепить определение «враги общества» и «враги государства». Политик отметил, что при этом можно даже не возбуждать в их отношении административных и уголовных дел.

Медведев провел параллель между нынешней ситуацией, когда выехавшие за границу россияне критикуют проведение СВО и «желают гибели соотечественникам», с событиями Первой мировой. Он напомнил, что более ста лет назад внесистемные оппозиционеры тоже "люто желали нашей Родине поражения".

Зампред Совбеза России напомнил, что тогда прекратила свое существование Российская империя. И Февральская, Октябрьская революции, а также Гражданская война, унесли "17 млн человек разных политических воззрений".

В Госдуме уже приступили к разработке ограничительных мер для покинувших России граждан. 25 декабря 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал заявление о необходимости отмены преференции россиянам, покинувшим страну, и введения для них повышенной ставки налогообложения.