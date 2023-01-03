СБУ предъявила обвинения генералу Кобылашу и адмиралу Осипову
Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес двух высокопоставленных российских военачальников.
Во вторник Служба безопасности Украины опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила, что Киев выдвигает официальные обвинения российского генерала Сергея Кобылаша и адмирала Игоря Осипова.
По данным СБУ, Кобылаш является командующим дальней авиацией военно-воздушных сил России и ответственен за приказы о ракетных ударах по территории Украины.
Также в СБУ отметили, что Осипов является главой Черноморского флота РФ и отдавал поручения о нанесении ракетных ударов "Калибрами" по украинским территориям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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