Депутат Нижней палаты парламента РФ Андрей Гурулев убежден, что о том, когда ВС России предпримут наступление никто не узнает до самого часа «Ч».

Вторую волну наступления ВС России по всем фронтам ожидают в ближайшее время.

Одним из признаков готовящейся операции стало завершение слаживания и передислокации подразделений, которые уже прибыли на фронт.

Во всяком случае экс-командир полка «Азов» Максим Жорин подметил в недавнем комментарии, что мобилизованные готовы вступить в бой, а это 300 тысяч человек.