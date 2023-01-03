Депутат Гурулев: Если Россия планирует новое наступление, об этом никто не узнает
Депутат Нижней палаты парламента РФ Андрей Гурулев убежден, что о том, когда ВС России предпримут наступление никто не узнает до самого часа «Ч».
Вторую волну наступления ВС России по всем фронтам ожидают в ближайшее время.
Одним из признаков готовящейся операции стало завершение слаживания и передислокации подразделений, которые уже прибыли на фронт.
Во всяком случае экс-командир полка «Азов» Максим Жорин подметил в недавнем комментарии, что мобилизованные готовы вступить в бой, а это 300 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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