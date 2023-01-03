Президент ФИФА Инфантино объяснил, зачем фотографировался с гробом Пеле
2023-01-03 21:22
Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критические замечания в его адрес по поводу фото у открытого гроба Пеле.
Он рассказал, что товарищи Пеле по команде попросили сделать совместное фото.
Инфантино взял у одного из них телефон и сделал селфи всех вместе. Позднее эти снимки были опубликованы в соцсетях.
Инфантино подчеркнул, что восхищается Пеле и церемонией прощания с ним и никогда бы не сделал ничего, что может рассматриваться как неуважение.
Опубликовано: Светлана Репина