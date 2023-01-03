The Economic Times: Индия нарастила экспорт бензина на 142%

Издание The Economic Times сообщает, что индийские нефтегазовые компании нарастили экспорт бензина на 142% с 2021 по 2022 год.

По информации экспертов, объемы поставок за указанный период достигли 668 тыс. метрических тонн.

При этом экспорт дизтоплива увеличился менее чем на 1% до 1994 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Индия стала одним из основных рынков для поставок российской нефти по морю.