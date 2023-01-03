Bloomberg: в Палате представителей США не смогли выбрать спикера с первого раза
2023-01-03 22:55
Агентство Bloomberg сообщает, что в Палате представителей США впервые почти за столетие не смогли с первого раза выбрать спикера.
Лидеру республиканцев Кевину Маккарти пока не удалось получить это место, будет проведено повторное голосование.
57-летний Маккарти получил 203 голоса из 222 в Республиканской партии. Но для получения поста спикера нужно 218 голосов.
Не набрал нужного количества и представитель демократов Хаким Джеффрис. У него 212 голосов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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