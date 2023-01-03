Газманов покинул ОАЭ и отменил концерты из-за политических разногласий

Олег Газманов вместе с женой Мариной покинул ОАЭ после инцидента, произошедшего на новогоднем корпоративе в Дубае.

Ранее в сети появилось видео с этого мероприятия, на котором зрители просят певца высказаться за Украину и против российской спецоперации.

После этого Газманов решил вернуться в Россию, хотя у него было запланировано еще несколько выступлений в ОАЭ.

Супруга Газманова заявила, что в этой стране отслеживают любое политическое или культурное недружелюбие.