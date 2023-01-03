Газманов покинул ОАЭ и отменил концерты из-за политических разногласий
2023-01-03 23:42
Олег Газманов вместе с женой Мариной покинул ОАЭ после инцидента, произошедшего на новогоднем корпоративе в Дубае.
Ранее в сети появилось видео с этого мероприятия, на котором зрители просят певца высказаться за Украину и против российской спецоперации.
После этого Газманов решил вернуться в Россию, хотя у него было запланировано еще несколько выступлений в ОАЭ.
Супруга Газманова заявила, что в этой стране отслеживают любое политическое или культурное недружелюбие.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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