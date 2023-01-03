Выбрать спикера Палаты представителей США не помогло даже повторное голосование

Впервые почти за сто лет в Палате представителей США пришлось проводить повторное голосование, чтобы выбрать спикера.

Однако даже такая мера не дала результатов. В повторном голосовании представитель демократов Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а фаворит гонки республиканец Кевин Маккарти – 203.

Победителем стал бы тот политик, которому удалось бы набрать 218 голосов.

Согласно американским законам, голосования будут продолжаться до тех пор. Пока кто-нибудь не наберет нужное количество голосов.