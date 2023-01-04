США и Южная Корея отрабатывают ответ на возможный ядерный удар КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что США вместе с Южной Кореей отрабатывают ответ на возможный ядерный удар КНДР.

По ее словам, о совместных ядерных учениях речь не идет, поскольку у Южной Кореи нет ядерного оружия.

Однако с ноября 2022 года разрабатывается план скоординированного ответа на применение Северной Кореей ядерного оружия.

Карин Жан-Пьер отметила, что США готовы предоставить Южной Корее весь спектр своих средств и сил.