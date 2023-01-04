США и Южная Корея отрабатывают ответ на возможный ядерный удар КНДР
2023-01-04 00:40
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что США вместе с Южной Кореей отрабатывают ответ на возможный ядерный удар КНДР.
По ее словам, о совместных ядерных учениях речь не идет, поскольку у Южной Кореи нет ядерного оружия.
Однако с ноября 2022 года разрабатывается план скоординированного ответа на применение Северной Кореей ядерного оружия.
Карин Жан-Пьер отметила, что США готовы предоставить Южной Корее весь спектр своих средств и сил.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
О чем говорят люди во сне и почему это происходит
Разговоры во сне свойственны 5% взрослого населения планеты. У детей и подростков это случается чаще. На первый взгляд ничего страшного в этом нет. Однако нарушение сна может быть симптомом другого более серьезного расстройства.Подробнее...
-
-