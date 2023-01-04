«Ъ»: из-за спецоперации и кризиса вокруг Тайваня в мире формируется новая многополярность

Издание «Коммерсантъ» пишет, что в мире формируется новая биполярность из-за спецоперации на Украине и кризиса на Тайване.

Отмечается, что на политической арене образуются полюса: США и партнеры, Россия и Китай. При этом Москва и Пекин пока не являются партнерами в полном смысле этого слова.

Россия ранее продемонстрировала Китаю свою поддержку по вопросам, имеющим значение для КНР.

Но китайская сторона ясно дает понять, что заинтересована не в столкновении полюсов, а в их взаимодействии.