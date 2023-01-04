«Ъ»: из-за спецоперации и кризиса вокруг Тайваня в мире формируется новая многополярность
2023-01-04 00:56
Издание «Коммерсантъ» пишет, что в мире формируется новая биполярность из-за спецоперации на Украине и кризиса на Тайване.
Отмечается, что на политической арене образуются полюса: США и партнеры, Россия и Китай. При этом Москва и Пекин пока не являются партнерами в полном смысле этого слова.
Россия ранее продемонстрировала Китаю свою поддержку по вопросам, имеющим значение для КНР.
Но китайская сторона ясно дает понять, что заинтересована не в столкновении полюсов, а в их взаимодействии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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