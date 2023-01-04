FT: действия Европейского Центробанка могут привести Италию к долговому кризису

О чем говорят люди во сне и почему это происходит

Разговоры во сне свойственны 5% взрослого населения планеты. У детей и подростков это случается чаще. На первый взгляд ничего страшного в этом нет. Однако нарушение сна может быть симптомом другого более серьезного расстройства.

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