FT: действия Европейского Центробанка могут привести Италию к долговому кризису

APS
2023-01-04 01:16

Издание Financial Times сообщает, что в Италии может наступить долговой кризис. Это связано с действиями ЕЦБ.

Европейский Центробанк планирует повысить процентные ставки и сократить покупку облигаций в ближайшее время.

Экономисты называют Италию самым слабым звеном еврозоны, наиболее подверженным риску падения на рынке гособлигаций.

Госдолг Италии остается самым высоким в Европе – 145% ВВП. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони раскритиковала решение ЕЦБ.

Опубликовано: Светлана Репина







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