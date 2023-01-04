FT: действия Европейского Центробанка могут привести Италию к долговому кризису
2023-01-04 01:16
Издание Financial Times сообщает, что в Италии может наступить долговой кризис. Это связано с действиями ЕЦБ.
Европейский Центробанк планирует повысить процентные ставки и сократить покупку облигаций в ближайшее время.
Экономисты называют Италию самым слабым звеном еврозоны, наиболее подверженным риску падения на рынке гособлигаций.
Госдолг Италии остается самым высоким в Европе – 145% ВВП. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони раскритиковала решение ЕЦБ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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