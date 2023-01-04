МО РФ: в Макеевке погибли 89 военных России, включая подполковника Бачурина

В Минобороны России обновили данные о гибели российских солдат в результате удара ВСУ по пунку дислокации ВС РФ в Макеевке.

4 января пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в результате разбора завалов в здании ПТУ на территории Макеевки были обнаружены тела 89 погибших российских военных, среди которых фигурирует заместитель командира полка, подполковник вооружённых сил РФ Бачурин.

По данным Минобороны, к удару ВСУ по пункту дислокации российских солдат привело массовое использование мобильных телефонов в здании в новогоднюю ночь.