Дмитрий Рогозин направил извлечённый из него осколок французскому послу в России.

4 января экс-директор компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отправил письмо послу Франции в России Пьеру Леви. Известно, что в письме находился осколок снаряда французской гаубицы Caesar, который был извлечён из позвоночника Рогозина после обстрела кафе "Шеш-Беш" в Донецке.

Также в письме Дмитрий Рогозин просит Леви передать данный осколок Эммануэлю Макрону, заверив, что Париж не избежит наказание за соучастие в военных преступлениях армии Украины.