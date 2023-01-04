Фёдоров: войска США разрабатывают план удара по «Москва-Сити»
2023-01-04 12:57
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров утверждает, что американские военные могут атаковать деловой район в Москве.
Представитель Государственной думы Евгений Фёдоров сообщил, что по информации российских разведчиков, Соединённые Штаты создали план накала эскалации конфликта в Украине, разрешая украинским войскам атаковать инфраструктурые объекты в центральной части Российской Федерации.
По информации Фёдорова, в настоящий момент США заняты созданием плана по нанесению демонстрационного удара по комплексу зданий в "Москва-Сити".
Опубликовано: Ткачёв Андрей