Депутат Госдумы Евгений Фёдоров утверждает, что американские военные могут атаковать деловой район в Москве.

Представитель Государственной думы Евгений Фёдоров сообщил, что по информации российских разведчиков, Соединённые Штаты создали план накала эскалации конфликта в Украине, разрешая украинским войскам атаковать инфраструктурые объекты в центральной части Российской Федерации.

По информации Фёдорова, в настоящий момент США заняты созданием плана по нанесению демонстрационного удара по комплексу зданий в "Москва-Сити".