Фёдоров: войска США разрабатывают план удара по «Москва-Сити»

APS
2023-01-04 12:57

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров утверждает, что американские военные могут атаковать деловой район в Москве.

Представитель Государственной думы Евгений Фёдоров сообщил, что по информации российских разведчиков, Соединённые Штаты создали план накала эскалации конфликта в Украине, разрешая украинским войскам атаковать инфраструктурые объекты в центральной части Российской Федерации.

По информации Фёдорова, в настоящий момент США заняты созданием плана по нанесению демонстрационного удара по комплексу зданий в "Москва-Сити".

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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