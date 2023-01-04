Президент Росси отправил «Адмирала Горшкова» в дальний поход с уникальным оружием на борту

Владимир Путин отдал в чреду, 4 января, отдал приказ ВМФ России направить на дальние рубежи фрегат «Адмирал Горшков», который несет на борту современные ракетные системы «Циркон».

«Сегодня у нас важное, если не сказать, знаменательное событие. Фрегат „Адмирал Горшков“ начинает дальний морской поход», — отметил Владимир Путин.

Раектный гиперзвуковой комплекс «Циркон» - уникальный и не имеющий аналогов в мире комплекс морского базирования, подчеркнул верховный главнокомандующий во время постановки задачи.

При этом Путин отметил, что ВС России будут поступать новейшие образцы вооружений отечественной разработки.

Модернизация вооружений позволит выполнять самые сложные задачи по защите рубежей России.