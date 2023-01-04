Прилепин возмущен составом звезд, которые выступали на Новогодних огоньках
2023-01-04 18:05
Писатель Захар Прилепин возмущен и удивлен тем фактом, что в голубых огоньках на экранах страны выступали совсем не те артисты, которые посещали Донбасс.
Захар Прилепин назвал имена артистов, которые были с Донбассом в трудные времена.
Джанго, Юлия Чичерина, Юта, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Иван Демьян - те артисты, которые поддерживали моральный дух бойцов, поддерживали мирное население Донбасса.
Прилепина неприятно поразил тот факт, что праздничные эфиры заполнили совсем другие звезды.
Опубликовано: Наталья Гончарова