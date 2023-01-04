Депутат Госдумы Федоров: США готовятся нанести демонстративный удар по «Москва-Сити»

APS
2023-01-04 20:02

Депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров заявил, что США готовятся к нанесению ударов по бизнес-центру «Москва-Сити» и регионам в центральной России.

Он отметил, что знает о разработке американцами планов по нанесению таки демонстрационных ударов.

Федоров пояснил, что для атаки США планируют использовать беспилотники и ракеты «Томагавк».

По его словам, стратегический план США предусматривает победу Украины в течение 1-2 лет, поэтому бомбардировки России будут усиливаться.

Опубликовано: Светлана Репина







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