Президент Сербии Александр Вучич назвал 9 государств, отозвавших признание независимости Косова на фоне недавней эскалации на сербско-косовской границе.

4 января президент Сербии Александр Вучич в своё пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время 106 стран не признают независимость самопровозглашённой республики Косово, в то время как 84 государства признают её, ещё 3 – частично.

Вучич также сообщил, что за последнее время политическое руководство Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы отозвало признание независимости Косова.

Помимо прочего, сербский лидер уведомил об увеличении численности спецназа армии Сербии с 1,6 тысячи до 5 тысяч единиц личного состава.