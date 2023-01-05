Во время некоторых операций на мозге пациент должен находиться в сознании

В отдельных случаях пребывание пациента в полном сознании - это обязательное условие для успешного проведения хирургических манипуляций.

Во время таких серьезных операций люди могут и должны общаться с врачом, отвечать на его вопросы, говорить о своих ощущениях.

Пациенты во время таких хирургических сеансов могут петь песни, играть на музыкальных инструментах, рассказывать анекдоты.

Допустимы любые действия, которые приводят к необходимой активности мозга и помогают человеку сохранять самообладание в такой непростой ситуации.

Операции, когда пациент находится в трезвом уме и осознает все, что с ним происходит, нужны в определенных ситуациях.

Например, в случае, когда хирург опасается повредить функциональные зоны головного мозга. Ювелирная работа врача требует колоссальной ответственности.

Если нужно удалить опухоль в части мозга, управляющей речью, то с человеком стараются поддерживать беседу весь период операции.

Так специалисты могут видеть, что важные зоны не задеты и не повреждены во время вмешательства.

Так же проверяется сохранение функциональности зон, ответственных за зрение или двигательную активность.

Человека просят выполнить несложные задания, подтверждающие, что все интересующие фукнции мозга сохранены.

Чаще всего процедура проводится так: сначала пациента усыпляют, потом пробуждают во время вмешательства в мозговые ткани, конец операции снова проходит в отключке.

Люди, перенесшие подобное, не вспоминают о каких-то болевых ощущениях. Специальный обезболивающий укол делает операцию комфортной для пациента.

Единственный неприятный момент - длительное пребывание головы в неподвижном состоянии, которое не так просто выдержать.

Ну и конечно, человек должен сохранять спокойствие и держать себя в руках.

Не каждому приятно осознавать факт вскрытия черепной коробки и понимать, что кто-то в этот момент копается в его мозгах.