Медведев: страны НАТО получили в подарок ракеты «Циркон» у своих берегов
Дмитрий Медведев оценил послание американского посольства в Москве к российским гражданам.
Днём 5 января экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где заявил, что считает лицемерным обращение посольства США к гражданам РФ с пожеланием мира, поскольку именно Вашингтон поставляет оружие Украине, что является залогом продолжения конфликта в регионе и новых смертей мирных жителей.
По мнению Медведева, страны Североатлантического альянса понимают лишь язык силы, ввиду чего получили от России подарок на Новый год в виде гиперзвуковых ракет "Циркон" у берегов своих государств.
Днём ранее Владимир Путин отдал приказ об отправке российского фрегата "Адмирал Горшков" в дальнее плавание по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океану.
Примечательно, что на борту корабля находятся гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость в 9 Махов, что позволяет им обойти любую противоракетную оборону НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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