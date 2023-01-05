Медведев: страны НАТО получили в подарок ракеты «Циркон» у своих берегов

Дмитрий Медведев оценил послание американского посольства в Москве к российским гражданам.

Днём 5 января экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где заявил, что считает лицемерным обращение посольства США к гражданам РФ с пожеланием мира, поскольку именно Вашингтон поставляет оружие Украине, что является залогом продолжения конфликта в регионе и новых смертей мирных жителей.

По мнению Медведева, страны Североатлантического альянса понимают лишь язык силы, ввиду чего получили от России подарок на Новый год в виде гиперзвуковых ракет "Циркон" у берегов своих государств.

Днём ранее Владимир Путин отдал приказ об отправке российского фрегата "Адмирал Горшков" в дальнее плавание по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океану.

Примечательно, что на борту корабля находятся гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость в 9 Махов, что позволяет им обойти любую противоракетную оборону НАТО.