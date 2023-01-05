Британский полковник Бреттон-Гордон допустил начало войны между Россией и НАТО в этом году
Отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что прямая конфронтация между Россией и блоком НАТО уже в этом году.
5 января полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для газеты The Telegraph заявил, что встревожен теми, кто считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически отсутствует.
Бреттон-Гордон выразил надежду на то, что холодная война Североатлантического альянса с Российской Федерацией не перерастет в прямое военное столкновение.
Экс-полковник убеждён, что для предотвращения войны Москвы и НАТО коллективному Западу следует нарастить объёмы поставок оружия Украине и «дать понять России, где именно находятся наши красные линии».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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