Interia: жителей Польши ждёт резкий скачок цен на продукты питания

Издание Interia предупредило польское население о скором повышении стоимости некоторых продуктов в стране.

Новостное агентство Interia сообщает, что в 2023 году стоимость алкоголя, некоторых видов мясной и молочной продукции, а также овощей на территории Польши существенно возрастёт.

В пресс-служба польского Главного статистического управления утверждают, что в течение прошлого года цены на продукты в польских магазинах в среднем поднялись на 22,3-25,8 процентов.