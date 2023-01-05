Родинки на теле, которые онкололги советуют удалять

Некоторые родинки должны настораживать своего владельца. Такие образования на теле нужно показывать врачу и впоследствии удалять.

Пристального внимания требуют родинки, которые появляются внезапно, начинают менять цвет, консистенцию, размер, вызывают зуд.

Об этом предупредила онколог-хирург, дерматолог Жавагир Абдуллаева.

Если какие-то новообразования на коже вызывают хоть малейшее подозрение, их нужно показать специалисту. При необходимости родинки удаляются.

Но сначала требуется проведение дерматоскопии или биопсии. Удалению подлежат родинки, которые начинают меняться или доставлять беспокойство владельцу.

Это касается и тех родинок, которые были у человека с самого детства и с которыми вдруг начали происходить изменения. Не нужно опасаться всех подряд крупных родинок.

Не каждая из них - признак патологии. В любом случае определить степень опасности может лишь грамотный специалист, самостоятельно это определить невозможно.

Если образования на теле не растут и не мешают, удалять их не обязательно. Если же родинки вызывают хоть малейшее подозрение, с ними надо срочно разбираться.

И тут оттягивать визит к врачу ни в коем случае не стоит.