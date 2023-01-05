Аль-Каймар или Белый Принц: самое популярное блюдо в Сирии теперь могут позволить себе только богачи

Аль-Каймар - это популярное традиционное блюдо, распространенное в сирийских городах. Местные жители называют его Белый Принц. До того как курс доллара начал расти, Белый Принц присутствовал на столах всех сирийцев.

Без блюда не обходился ни один праздник, ни одно важное событие. Его продавали на всех популярных рынках страны. Теперь ситуация сильно изменилась.

Растущий курс доллара увеличил цену на Белого Принца в десятки раз.

Торговец продуктами Абу Хамдин:

"Килограмм каймара менее месяца назад продавался по пятьдесят тысяч сирийских фунтов за килограмм, а сегодня, с падением стоимости лиры, его цена выросла. Поднялся до более чем 200 тысяч сирийских фунтов стерлингов"

В настоящее время каймар, который был одним из древнейших сирийских блюд, стал недоступен простому смертному. Позволить его себе могут только богатые люди Сирии.

Теперь цена одного килограмма продукта эквивалентна стоимости питания служащего или рабочего на полтора месяца.

Как утверждает Азиз, владелец магазина на известнейшем рынке Каймара в городе Камышлы, до кризиса в стране он мог продавать свыше 30 кг продукта в день. Теперь 10 кг продается всего за месяц.

Кризис в Сирии коснулся и животноводства. Не хватает кормов, очень выросли цены, мало дождей в стране, недостаток пастбищ - все это привело к тому, что Сирия потеряла около 50% животноводческих территорий.

Это отразилось на разных отраслях промышленности, особенно на кондитерском производстве, которое не может обходиться без молока.