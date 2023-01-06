Бразильский серфер погиб в волнах Назара у берегов Португалии

В португальском раю для серфинга Назаре 47-летний бразилец умер от остановки сердца во время серфинга с буксиром в четверг.

Национальное морское управление Португалии заявило, что мужчина упал во время буксировки на доске в Атлантике в результате получил остановку сердца и дыхания.

Попытки реанимировать серфингиста не увенчались успехом. По данным СМИ, мужчина считался опытным серфером.

Согласно газете Correio da Manha, он снялся в документальном фильме, показывающем, как он и двое друзей переехали на Гавайи, чтобы заняться там серфингом на высоких волнах.

В серфинге с буксировкой спортсмены втягиваются в прибой гидроциклами или даже вертолетами.

В октябре немецкий серфер Себастьян Штойдтнер установил мировой рекорд на самой высокой волне, когда-либо покоренной в Назаре, примерно в 100 километрах к северу от Лиссабона.

Гигантская волна, которую он взял, имела высоту 26,21 метра. Большие волны ежегодно привлекают в этот маленький городок международную элиту серфинга.