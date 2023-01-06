Бразильский серфер погиб в волнах Назара у берегов Португалии
В португальском раю для серфинга Назаре 47-летний бразилец умер от остановки сердца во время серфинга с буксиром в четверг.
Национальное морское управление Португалии заявило, что мужчина упал во время буксировки на доске в Атлантике в результате получил остановку сердца и дыхания.
Попытки реанимировать серфингиста не увенчались успехом. По данным СМИ, мужчина считался опытным серфером.
Согласно газете Correio da Manha, он снялся в документальном фильме, показывающем, как он и двое друзей переехали на Гавайи, чтобы заняться там серфингом на высоких волнах.
В серфинге с буксировкой спортсмены втягиваются в прибой гидроциклами или даже вертолетами.
В октябре немецкий серфер Себастьян Штойдтнер установил мировой рекорд на самой высокой волне, когда-либо покоренной в Назаре, примерно в 100 километрах к северу от Лиссабона.
Гигантская волна, которую он взял, имела высоту 26,21 метра. Большие волны ежегодно привлекают в этот маленький городок международную элиту серфинга.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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