Посол России обвиняет США в затягивании войны
2023-01-06 10:14
Посол России в Вашингтоне обвинил США в нежелании содействовать завершению войны после того, как вышло заявление о поставках бронетранспортеров Украине.
Все последние действия США прямо показывают, что Вашингтон не желает политического решения в Украине, заявил посол России Анатолий Антонов.
«Не должно быть сомнений в том, кто несет ответственность за затягивание недавнего конфликта», - подчеркнул дипломат
Германия и США впервые собираются поставить Украине бронетранспортеры.
США готовятся передать ВСУ легкие танки Bradley, а ФРГ БМП Marder и зенитную батарею Patriot.
Опубликовано: Тарас Медведев