Посол России обвиняет США в затягивании войны

APS
2023-01-06 10:14

Посол России в Вашингтоне обвинил США в нежелании содействовать завершению войны после того, как вышло заявление о поставках бронетранспортеров Украине.

Все последние действия США прямо показывают, что Вашингтон не желает политического решения в Украине, заявил посол России Анатолий Антонов. 

«Не должно быть сомнений в том, кто несет ответственность за затягивание недавнего конфликта», - подчеркнул дипломат

Германия и США впервые собираются поставить Украине бронетранспортеры. 

США готовятся передать ВСУ легкие танки Bradley, а ФРГ БМП Marder и зенитную батарею Patriot.

Опубликовано: Тарас Медведев







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