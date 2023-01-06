Эксперт объяснил, есть ли опасность в компьютерных играх

Виртуальный мир может лишить человека воли, сделать его необщительным, замкнутым, потому злоупотреблять ими не стоит.

Многочасовое времяпрепровождение за видеоиграми таит в себе немало последствий. Для детей это чревато снижением физической активности.По словам психотерапевта Мирослава Ясина, такие увлечения не обязательно провоцируют зависимость, могут привести к замкнутости ребёнка, сообщает Газета.ру..

Ясин озвучил результаты исследования последствий видеоигр, которые показали: сами по себе видеоигры не несут вреда и не повышают агрессию, но и злоупотреблять ими также не стоит.

"Существует некая «тёмная» сторона. Многочасовые игры понижают способности произвольного внимания, они также могут приводить к замкнутости. При неумеренном сидении за монитором снижается физическая активность ребёнка - со всеми вытекающими последствиями", - отметил психотерапевт.

Он при этом признал, что игры не обязательно приводят к зависимости. Учёные пока еще выясняют: почему у одних формируется такая тяга к видеоиграм, у других — нет. Зависимость ведь может возникнуть к чему угодно - например, к еде.

Потому чтобы сократить негативное влияние на ребёнка видеоигр, взрослые должны регулировать их продолжительность.

Специалист также считает, что компьютерные игры могут быть полезны. С их помощью человек может развивать логику, умение предвидеть, умение договариваться и соперничать, способность принимать решения.

Но, если не иметь чувства меры, последствия могут быть печальными. Уже есть немало случаев попадания подростков в больницу из-за игровой зависимости.

"Отравление" видеоиграми" у таких пациентов было таким сильным, что они стали пропускать школу, тотально врать родителям, не выходить из дома и отказываться практически от всех социальных контактов и посещения врачей.