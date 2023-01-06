Эксперты рассказали о странностях экономии в Европе, США и Азии

Корейцы ставят в комнатах палатки и там греются. А египтяне строят дома без крыши, чтобы их признали недостроенными и не взимали налог на недвижимость.

Какие народы самые экономные на планете? Оказывается, - японцы. У них получается сберечь четверть своего бюджета! На чем именно они экономят?

Прежде всего, на коммунальных услугах - например, на воде. В семьях Страны Восходящего Солнца принято принимать одну ванну на всю семью, то есть - купаются по очереди один за другим. Иногда в оставшейся воде потом стирают белье.

Японцы даже созданы инновационные программы по экономии средств. К примеру, - разработали продукт, который наполняет воду кислородом. Это открытие дает им возможность экономить воду и энергию.

Весьма бережливы и вьетнамцы. Около 77 процентов жителей этой страны регулярно пополняют «заначку». Они не любят рисковать. Вьетнамцы предпочитают наличные, а сбережения хранят в золоте либо на банковских счетах, за что получают проценты.

Довольно экономны также корейцы. При этом они очень изобретательны: чтобы сэкономить на отоплении, корейцы ставят в комнатах палатки и греются там. Женщины Кореи пошли и того дальше, они покупают своим мужьям яркие рубашки, чтобы реже их стирать.

Не отстают и китайцы. Например, чтобы сэкономить жилплощадь, они совместили унитаз и аквариум. Специальная система позволяет им сохранять у рыбок воду и сокращает риск попадания их в трубу.

Не менее бережливы и народы Европы.

Одна из самых экономных стран Европы - Швеция. Такой страна стала из-за непомерных налогов и высоких цен за коммунальные услуги. В Швеции один из самых крупных налогов в мире - около 60%, а за коммуналку они услуги отдают около 20%. Взамен получают бесплатное образование.

Этому народу приходится экономить почти на всем. Шведы стирают вещи в общей стиральной машине для всего дома - чтобы сэкономить на воде. Вещи стараются покупать их на распродажах, а, поносив - продать ее там же.

Не менее экономны и немцы. В Германии обычно откладывают 10–15% от заработка - на «черный день». Это могут быть вклады в инвестиционный, пенсионный фонды, высоколиквидные акции.

Немцы также покупают вещи на распродажах, затем отдают их в благотворительные фонды. Экономят и на коммунальных услугах. Стирают ночью, потому что в это время тарифы ниже. Газоны поливают дождевой водой, которая набирается в емкости во дворе.

Довольно экономны французы. Чтобы купить вещь со скидкой порядка 80%, они могут взять на работе отгул. Французы не любят тратиться на подарки и зачастую передаривают свои либо даже продают их.

Интересен в экономии и опыт американцев. В этой стране у каждого куча кредитов, которые непросто оплачивать. Потому американцы экономят на машинах: одного авто им хватает лет на 10. Американцы также неприхотливы в одежде, не тратят на это много денег.

Нередко они сдают комнаты студентам и пользуются купонами для скидок. С рождением ребенка открывают специальный счет в банке, которым впоследствии оплачивают его образование.

Интересно экономят и египтяне. Они строят дома без крыши, чтобы государство признало их недостроенными и не взимало налог на недвижимость.