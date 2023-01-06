Дочь Дмитрия Маликова показала фото с тигренком и вызвала волну негатива у защитников природы

Стефания устроила домашнюю фотосессию с диким животным и выложила снимки в интернет. В ответ получила шквал негодующих комментариев от блогеров.

В гости к звездному семейству нагрянули друзья, которые привезли с собой маленького ручного тигренка.

Дочь Дмитрия Маликова воспользовалась ситуацией и решила сделать несколько интересных снимков с животным. Малютка-тигр был запечатлен в самых разных ракурсах.

Стефания, конечно, позировала вместе с ним. Крошка с любопытством путешествовал по дому, изучая новую обстановку, пытался даже заглянуть на второй этаж, неловко взбираясь по лестнице.

Девушка была в восторге от общения с животным, все время брала его на руки, играла с ним. Под фото она оставила красноречивый лаконичный комментарий: "Я люблю".

Но сентиментальные нежности с диким зверем не у всех зрителей вызвали чувство умиления.

Многие блогеры стали гневно возмущаться в сети, обвиняя Стефанию в жестоком обращении с животными.

Свои гневные посылы эти люди аргументировали тем, что диким животным не место в доме людей, они должны жить на природе, в естественной среде обитания.

Выдержки из злобных комментариев в соцсети:

«В машине привезли, без мамы таскают и фотографируют, назад в машине трясти. Малышу такой стресс! Ради чего?»

«Включите «Дискавери» - посмотрите тигров и не только. Там узнаете много полезной информации!»

«Это живое существо. Дикое животное. Хищник. Ему не место в квартире ради ваших фото. Неужели это так трудно понять?»

«Ужас, бедный тигренок. Почему до сих пор люди фотографируются с животными, это же создает возможность заниматься таким ужасным бизнесом»

«Понтовое фото ради страданий малыша? Вы меня разочаровали»

Тем не менее, судя по получившимся фото, "грозный хищник" был совсем не против веселой фотосессии.