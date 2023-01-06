Эксперт объяснила, в чем главные отличия тревожного состояния и депрессии

При тревожном расстройстве человек напряжен и взбудоражен. А при депрессии возникает апатия, пациенту ничего не хочется делать.

Людмила Нугаманова, психиатр центра реабилитации московской Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» в интервью Мосленте объяснила различие тревожного состояния и депрессии.

«Обычно при тревожном расстройстве человек напряжен и взбудоражен. Он беспокойный и суетливый. А при депрессии возникает апатия, пациенту ничего не хочется делать. Как правило, это очень вялое и пассивное состояние», — сказала эксперт.

По словам медика, в этих состояниях способ мышления тоже различается. При тревожном расстройстве, как правило, возникает много мыслей, однако ни одна из них до конца не додумывается. Человек будто застревает в потоке наводнения мыслей, фокусировка мыслительного процесса сужается.

А при депрессии, наоборот, - ход мыслей замедляется, а то и вовсе отсутствует.

Психиатр подчеркнула, что при тревожном расстройстве есть желание жить, но оно при этом сопряжено со страхом о будущем. Ситуация часто преувеличивается и масштабируется, человек себя сам накручивает и пугает. При депрессии витальность может снижаться вплоть до суицидальных мыслей.

В обоих случаях страдают внимание и память. Человеку при тревоге сложно сконцентрироваться из-за огромного количества мыслей и внутреннего беспокойства.

Что касается депрессии, внимание трудно сфокусировать из-за медленности процессов, некоторые процессы память не фиксирует вообще. Тревожное расстройство заметно снижает качество жизни, однако обычно не представляет большой опасности для жизни, в отличие от депрессии.

«Нельзя не лечить тревогу и депрессию. При тревожном расстройстве наступает истощение - выгорание, бессонница, ухудшение отношений в разных сферах, снижение работоспособности и вплоть до психотического состояния (искажение действительности).

В случае с депрессией ко всему этому добавляется высокий суицидальный риск из-за сниженной витальности. Однако самому себе ставить диагноз психиатр не рекомендует: она напомнила, что это может сделать только специалист, к которому при перечисленных признаках нужно обратиться.