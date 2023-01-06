Эксперты рассказали, какие продукты помогут в деле защиты от простуды

Когда иммунная система ослаблена, она нуждается в витаминной поддержке, и такую помощь организму несложно оказать.

Чтобы защититься от простуды, нужно обратить внимание на рацион. Какие продукты могут помочь в этом деле?

Шиповник

В нем очень много витамина С. Ягоды благодаря этому помогают пережить зиму без неприятных потрясений. Примечательно, что регулярное употребление шиповника тоже оказывает сильное положительное воздействие на организм.

Квашеная капуста

Она бесценна для нормализации микрофлоры кишечника, потому ее полезно употреблять почти каждый день. Буквально одна порция квашеной капусты на регулярной основе позволит защититься от простуды.

Любой качественный чай

Он оказывает положительное влияние на иммунитет. В холода многие пьют чай с черной смородиной, калиной, малиной и другими ягодами.

Кисломолочная продукция

Она оказывает ценное влияние на микрофлору, и защитные функции организма от этого становятся крепче.

Мед

По ложке меда зимой стоит употреблять каждый день. Он тоже будет содействовать укреплению организма.